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Німеччина передала новий пакет допомоги для ЗСУ

14 листопада 2023, 12:51
Німеччина передала новий пакет допомоги для ЗСУ
Джерело: ukrinform
Допомога складається переважно зі спеціальних автозасобів і танків, а також включає амуніцію, безпілотники та РЛС.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.

Як повідомляє Bundes Regierung, до нього увійшли:

10 танків Leopard 1A5
 
14 автомобілів Bandvagn 206
 
5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance
 
1 танк Winsent 1 для розмінування
 
10 БПЛА VECTOR
 
14 наземних оглядових радарів GO12
 
3 машини охорони кордону
 
4 8x8 HX81 тягачі та 4 напівпричепи
 
16 вантажівок Zetros
 
13 вантажівок MAN TGS
 
1,4 мільйона патронів до вогнепальної зброї
Німечинадопомога арміївійна в Україніросія окупанти

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