Німеччина передала новий пакет допомоги для ЗСУ
14 листопада 2023, 12:51
Джерело: ukrinform
Допомога складається переважно зі спеціальних автозасобів і танків, а також включає амуніцію, безпілотники та РЛС.
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.
Як повідомляє Bundes Regierung, до нього увійшли:
10 танків Leopard 1A5
14 автомобілів Bandvagn 206
5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance
1 танк Winsent 1 для розмінування
10 БПЛА VECTOR
14 наземних оглядових радарів GO12
3 машини охорони кордону
4 8x8 HX81 тягачі та 4 напівпричепи
16 вантажівок Zetros
13 вантажівок MAN TGS
1,4 мільйона патронів до вогнепальної зброї