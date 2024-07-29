Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німеччина передала танки, артснаряди, морські дрони та польовий госпіталь

29 липня 2024, 19:22
Німеччина передала танки, артснаряди, морські дрони та польовий госпіталь
Фото: uainforg.livejournal.com
Уряд ФРН надає постійну підтримку Україні.
Німеччина оголосила про новий список допомоги, куди увійшли танки, десятки тисяч боєприпасів, морські дрони, радари, шоломи і польвоий госпіталь. 
Про це Міністерство оборони Німеччини написало на сайті.  

Уряд ФРН надає підтримку Україні, постачаючи обладнання та озброєння, які надходять із поставок Федеральних збройних сил і з поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки. 

На сьогодні відомо, що додатково доставлено:

- 8 танків LEOPARD 1 A5 (всього доставлено 58, залишилося доставити 77)

- 21 тисяча боєприпасів для GEPARD. 

- 10 безпілотних надводних апаратів.

- 2 бронемашини для евакуації Bergepanzer 2.

- 10 радарів.

- 25 тисяч шоломів.

- 1 польовий госпіталь.

Цей перелік містить огляд військової допомоги, яку надає Федеративна Республіка Німеччина Україні. 

Військова допомога надається двома різними способами: з одного боку, це кошти федерального уряду для зміцнення потенціалу безпеки, які використовуються для фінансування поставок військового обладнання та інших матеріалів з промисловості. З іншого боку, є поставки зі складів федеральних збройних сил. Загалом Федеративна Республіка Німеччина надала чи зобов’язалася на наступні роки військової допомоги на суму приблизно 28 мільярдів євро.

Наразі на військову допомогу Україні було витрачено приблизно 5 мільярдів євро в 2023 році і приблизно 1,6 мільярда євро в 2022. 

Додаткові 2,9 мільярда євро були виділені в перші два роки війни на поставки, які надійдуть лише в 2025-2028 роках.

 
Німеччинавійна в Україніпідтримка України

Останні матеріали

Сага про Україну та F-16: можливість використання літака для швидкого реагування як частини ППО. Частина 4 – Том Купер
Технології
Сага про Україну та F-16: можливість використання літака для швидкого реагування як частини ППО. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 29 липня 2024, 13:54
Промова Залужного: основні акценти. План Помпео явно не про допомогу Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Промова Залужного: основні акценти. План Помпео явно не про допомогу Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 липня 2024, 11:26
Вполювати Немо. Як росіяни можуть вистежувати наявність F-16 в Україні – Том Купер
Політика
Вполювати Немо. Як росіяни можуть вистежувати наявність F-16 в Україні – Том Купер
Переклад iPress – 29 липня 2024, 01:05
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 липня 2024, 10:28
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Політика
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Переклад iPress – 25 липня 2024, 20:56
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Політика
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 19:52
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Політика
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 15:36
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Технології
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Переклад iPress – 25 липня 2024, 11:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється