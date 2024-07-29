Німеччина передала танки, артснаряди, морські дрони та польовий госпіталь

Уряд ФРН надає постійну підтримку Україні.

Німеччина оголосила про новий список допомоги, куди увійшли танки, десятки тисяч боєприпасів, морські дрони, радари, шоломи і польвоий госпіталь.

Про це Міністерство оборони Німеччини написало на сайті

Уряд ФРН надає підтримку Україні, постачаючи обладнання та озброєння, які надходять із поставок Федеральних збройних сил і з поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки.

На сьогодні відомо, що додатково доставлено:

- 8 танків LEOPARD 1 A5 (всього доставлено 58, залишилося доставити 77)

- 21 тисяча боєприпасів для GEPARD.

- 10 безпілотних надводних апаратів.

- 2 бронемашини для евакуації Bergepanzer 2.

- 10 радарів.

- 25 тисяч шоломів.

- 1 польовий госпіталь.

Цей перелік містить огляд військової допомоги, яку надає Федеративна Республіка Німеччина Україні.

Військова допомога надається двома різними способами: з одного боку, це кошти федерального уряду для зміцнення потенціалу безпеки, які використовуються для фінансування поставок військового обладнання та інших матеріалів з промисловості. З іншого боку, є поставки зі складів федеральних збройних сил. Загалом Федеративна Республіка Німеччина надала чи зобов’язалася на наступні роки військової допомоги на суму приблизно 28 мільярдів євро.

Наразі на військову допомогу Україні було витрачено приблизно 5 мільярдів євро в 2023 році і приблизно 1,6 мільярда євро в 2022.

Додаткові 2,9 мільярда євро були виділені в перші два роки війни на поставки, які надійдуть лише в 2025-2028 роках.