Матеріали:
Теми:

Німеччина передала Україні артилерійські снаряди і боєприпаси для MARS II

16 березня 2023, 18:31
Німеччина передала Україні артилерійські снаряди і боєприпаси для MARS II
Фото: з вільних джерел
Українська армія отримала 5000 артилерійських снарядів калібру 155 мм і 155-міліметрові високоточні боєприпаси, кількість яких не вказується.

Німеччина передала України черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди калібру 155 мм та ракети для систем залпового вогню MARS II.

Оновлений список наданої допомоги опублікований на сайті німецького уряду.

Також надані боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II (кількість не вказана), два автонавантажувачі, чотири мобільні антенно-щоглові системи і 500 пістолетів SFP9.

У списку вказані два ангарні тенти і 25 генераторів.

 

зброяросіянибоєприпасиокупантивійна в УкраїніНімечина допомога

Останні матеріали

Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Політика
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Переклад iPress – 16 березня 2023, 16:33
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Політика
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Переклад iPress – 16 березня 2023, 12:11
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Політика
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Переклад iPress – 16 березня 2023, 09:38
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Політика
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 15 березня 2023, 21:36
Що робиться з росією в Україні.
Політика
Що робиться з росією в Україні. "Великий наступ" росіян може підштовхнути їх до поразки – Мік Раян
Переклад iPress – 15 березня 2023, 16:10
Примирення між Саудівською Аравією та Іраном може вплинути на континент. Як США залишилися поза грою – західні ЗМІ
Політика
Примирення між Саудівською Аравією та Іраном може вплинути на континент. Як США залишилися поза грою – західні ЗМІ
15 березня 2023, 12:17
Те, що Давид зробив із Голіафом в степах України. Уроки війни, про які багато хто не хоче чути – американські командувачі
Політика
Те, що Давид зробив із Голіафом в степах України. Уроки війни, про які багато хто не хоче чути – американські командувачі
Переклад iPress – 15 березня 2023, 09:34
Рон ДеСантіс змагається з Трампом, хто менше допомагатиме Україні. Інші республіканські лідери шоковані – New York Times
Рон ДеСантіс змагається з Трампом, хто менше допомагатиме Україні. Інші республіканські лідери шоковані – New York Times
Переклад iPress – 14 березня 2023, 16:49
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється