Німеччина передала Україні артилерійські снаряди і боєприпаси для MARS II

Українська армія отримала 5000 артилерійських снарядів калібру 155 мм і 155-міліметрові високоточні боєприпаси, кількість яких не вказується.

Німеччина передала України черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди калібру 155 мм та ракети для систем залпового вогню MARS II.

Оновлений список наданої допомоги опублікований на сайті німецького уряду.

Також надані боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II (кількість не вказана), два автонавантажувачі, чотири мобільні антенно-щоглові системи і 500 пістолетів SFP9.

У списку вказані два ангарні тенти і 25 генераторів.