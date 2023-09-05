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ПОЛІТИКА

Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги

05 вересня 2023, 21:45
Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги
Фото: dt.ua
В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.

Німеччина сьогодні, 5 вересня, відзвітувала про нове постачання військової допомоги для України. До нового пакета увійшли боєприпаси, автомобілі та тягачі.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

У новий пакет допомоги увійшли:

  • 10,080 боєприпасів для зенітних установок Gepard;
  • Понад 8,5 мільйонів набоїв;
  • 27 тисяч 40-мм боєприпасів;
  • Броньований мостоукладач Beaver;
  • 32 вантажівки Zetros;
  • 4 важких тягачі з причепами для транспортування танків;
  • 4 прикордонні автомобілі;
  • 20,000 захисних окулярів для солдатів.

В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.

Деякі поставки потребують модернізації або виробництва тривають; також проводяться навчальні заходи.

Нещодавно Німеччина відзвітувала про передачу Україні нового пакету військової допомоги. 

Німечинадопомогавійна в Україні

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