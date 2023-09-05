Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги
Німеччина сьогодні, 5 вересня, відзвітувала про нове постачання військової допомоги для України. До нового пакета увійшли боєприпаси, автомобілі та тягачі.
Про це повідомляє уряд Німеччини.
У новий пакет допомоги увійшли:
- 10,080 боєприпасів для зенітних установок Gepard;
- Понад 8,5 мільйонів набоїв;
- 27 тисяч 40-мм боєприпасів;
- Броньований мостоукладач Beaver;
- 32 вантажівки Zetros;
- 4 важких тягачі з причепами для транспортування танків;
- 4 прикордонні автомобілі;
- 20,000 захисних окулярів для солдатів.
В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.
Деякі поставки потребують модернізації або виробництва тривають; також проводяться навчальні заходи.
Нещодавно Німеччина відзвітувала про передачу Україні нового пакету військової допомоги.