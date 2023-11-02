Німеччина передала Україні червоний пакет військової допомоги

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку.

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги.

Про це повідомляється на сайті уряду ФНР.

У списку дві радіолокаційні системи TRML-4D до зенітно-ракетних комплексів IRIS-T, 12 бронетранспортерів, сім розвідувальних дронів Primoco ONE, пʼять надводних дронів, 32 термінали для супутникового зв’язку, пʼять великовантажних тягачів та чотири напівпричепи, 12 вантажівок MAN TGS, дві захисні системи AMPS для гелікоптерів, 3D-принтер, а також 30 тисяч комплектів зимового одягу.

Також Німеччина готує до передачі 25 танків Leopard 1A5, які профінансовані у рамках спільного проєкту з Данією.

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччини передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T. Також в останньому пакеті допомоги від 27 жовтня Україна отримала ще одну пускову установку IRIS-T та чотири бронетранспортери.