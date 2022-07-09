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Німеччина передала Україні COBRA і п’ять Gepard

Німеччина за останній тиждень передала Україні радіолокаційну станцію COBRA і п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.
Німеччина передала Україні COBRA і п’ять Gepard Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Це випливає з даних уряду Німеччини, опублікованих у вівторок.

Радарна технологія від COBRA (Counter Battery Radar) є системою артилерійської розвідки і дозволяє виявляти ворожі гаубиці та міномети калібру 80 міліметрів. За оцінками, радар зможе виявити 40 вогневих позицій за дві хвилини. Експерти оцінюють вартість системи COBRA в 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Німеччина може передати Україні від трьох до п’яти радіолокаційних станцій COBRA, але Берлін оголошував про підготовку лише однієї такої системи.

Зенітна самохідна артилерійська установка Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину снарядами калібру 35 мм. У реальних умовах вона стріляє короткими чергами, пристосованими до цілі. Раніше виробник систем провів навчання українських солдатів у Німеччині з використання установок.

У середині липня офіційний Берлін опублікував список озброєння, яке ще планує поставити Україні, серед яких були 30 ЗСУ Gepard.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Шольц відмовився надати Україні сучасні танки.

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07 09 2022 08:01
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