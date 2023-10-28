Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Німеччина передала Україні надводні дрони Sonobot 5

28 жовтня 2023, 14:05
Німеччина передала Україні надводні дрони Sonobot 5
twitter.com/deaidua/status
За даними моніторингу допомоги ФРН, Києву має надійти 50 надводних безпілотників для пошуку вибухівки і небезпечних боєприпасів в українських водоймах.

До України надійшли надводні безпілотники Sonobot 5, які допомагають обстежувати водойми і виявляти боєприпаси та інші небезпечні предмети на дні. 

Про це повідомляє німецький проєкт deaidua.org, який моніторить допомогу від ФРН.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Sonobot 5 виробництва німецької компанії EvoLogics GmbH, є невеликою надводною платформою, яка є гнучко адаптованою до потреб гідрографічної зйомки у внутрішніх водах.

"Sonobot 5 в основному застосовують для тривимірного картографування. Апарат можна використовувати під час пошукових операцій для виявлення об’єктів, що становлять загрозу безпеці людей та інфраструктурі", — підкреслюють у ДСНС.

Фахівці додають, що надводний безпілотник Sonobot 5 може оснащуватися різними типами ехолотів та гідролокатором бокового огляду (у різних конфігураціях за бажанням замовника). Також дрон має відеокамеру для підтримки навігації та здійснення фото і відеофіксації.

"Дрон може виконувати автономні місії за заздалегідь затвердженим маршрутом. Також ним може керувати оператор у радіокерованому режимі. Дані обстеження виводяться у реальному режимі часу", — зазначають фахівці.

Варто зазначити, що для України виявлення вибухонебезпечних предметів, які залишаються після бойових дій чи російських обстрілів у водоймах, зокрема на дні, надто актуальна проблема.

За даними оглядачів проєкту, п’ять надводних дронів Sonobot 5 надійшли в Україну цієї п’ятниці, 27 жовтня. Загалом оголошена у вересні цьогоріч кількість запланованих до постачання надводних безпілотників становить 50 штук.

Німеччинадронидопомога

Останні матеріали

Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Технології
Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 15:42
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Політика
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 13:03
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Політика
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 23:10
путінський пропагандон заявив про
Cуспільство
путінський пропагандон заявив про "етнічні чистки" євреїв на рашаТБ. І побачив привид Четвертого Рейху – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 15:18
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Політика
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 12:47
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Політика
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 09:14
Війна живе своїм життям. Якщо Ізраїль увійде в Газу, на нас чекає ще більше несподіванок – Мік Раян
Політика
Війна живе своїм життям. Якщо Ізраїль увійде в Газу, на нас чекає ще більше несподіванок – Мік Раян
Переклад iPress – 25 жовтня 2023, 16:02
російське командування може бути некомпетентним. Але поки в нього є ресурси, воно залишається небезпечним – Дара Массіко
Політика
російське командування може бути некомпетентним. Але поки в нього є ресурси, воно залишається небезпечним – Дара Массіко
Переклад iPress – 25 жовтня 2023, 13:28
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється