Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, в який увійдуть зокрема систему Patriot.

Так, Сили оборони отримають:

систему Patriot зі запчастинами і ракети до неї;

2 самохідних багатофункціональних РЛС TRML-4D (раніше вже було передано 9);

9 тисяч боєприпасів до зенітних установок Gepard;

боєприпаси до танків Leopard 1;

55 тисяч 155 снарядів калібру 155 мм;

30 розвідувальних БПЛА Vector із запчастинами;

200 мобільних пристроїв для глушіння дронів;

10 автономних морських катерів;

4 інженерних танки Wisent 1;

броньована евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запчастинами;

10 броньованих машин;

2 патрульних пікапи.

Також передано 29 терміналів супутникового зв’язку SatCom, окуляри нічного бачення, різні види гвинтівок, кулемети, 40-мм патрони до них, 93 тис. димових гранат, вибухівку та детонатори.