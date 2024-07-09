Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
09 липня 2024, 09:53
Фото: з вільного доступу
Берлін підтвердив передавання Україні третьої системи Patriot та оголосив про новий пакет допомоги.
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, в який увійдуть зокрема систему Patriot.
Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду ФРН.
Так, Сили оборони отримають:
систему Patriot зі запчастинами і ракети до неї;
2 самохідних багатофункціональних РЛС TRML-4D (раніше вже було передано 9);
9 тисяч боєприпасів до зенітних установок Gepard;
боєприпаси до танків Leopard 1;
55 тисяч 155 снарядів калібру 155 мм;
30 розвідувальних БПЛА Vector із запчастинами;
200 мобільних пристроїв для глушіння дронів;
10 автономних морських катерів;
4 інженерних танки Wisent 1;
броньована евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запчастинами;
10 броньованих машин;
2 патрульних пікапи.
Також передано 29 терміналів супутникового зв’язку SatCom, окуляри нічного бачення, різні види гвинтівок, кулемети, 40-мм патрони до них, 93 тис. димових гранат, вибухівку та детонатори.