Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Серед іншого, до нього увійшли високоточні керовані боєприпаси.

Уряд Німеччини передав Україні новий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє німецький уряд.

Зазначається, що до пакету санкцій увійдуть 155-мм високоточні керовані боєприпаси, 2 тисячі звичайних снарядів 155 мм, захисні та спеціальні засоби (6 машин для охорони кордону); засоби логістики (2 броньовані тягачів HX81 для важких напівпричепів, передусім танків Leopard 2A7, з двома напівпричепами).

Напередодні 14 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про пакет військової допомоги для України загальною вартістю в 2,7 мільярда євро, який передали вже 23 травня. До нього увійшли танки Leopard-1, БМП Marder і системи ППО Iris-T.