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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

21 червня 2023, 16:33
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Джерело: ukrinform
Серед іншого, до нього увійшли високоточні керовані боєприпаси.

Уряд Німеччини передав Україні новий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє німецький уряд.

Зазначається, що до пакету санкцій увійдуть 155-мм високоточні керовані боєприпаси, 2 тисячі звичайних снарядів 155 мм, захисні та спеціальні засоби (6 машин для охорони кордону); засоби логістики (2 броньовані тягачів HX81 для важких напівпричепів, передусім танків Leopard 2A7, з двома напівпричепами).

Напередодні 14 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про пакет військової допомоги для України загальною вартістю в 2,7 мільярда євро, який передали вже 23 травня. До нього увійшли танки Leopard-1, БМП Marder і системи ППО Iris-T.

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