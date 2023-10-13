Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Німеччина надала Збройним силам України нову партію військової техніки й обладнання.
Така інформація з'явилася на сайті німецького уряду.
Крім того, для ЗСУ передбачили:
- два причепи для танків;
- 50 систем виявлення дронів;
- 82 системи супутникового зв'язку SatCom;
- 100 тисяч аптечок;
- понад 27 тисяч рюкзаків.
Зазначається, що частина зброї, яку передають Україні, переїде зі складів німецьких збройних сил, а інша — від промисловості, вона фінансується коштом федерального уряду.
До цього, зовсім недавно, 10 жовтня, в Німеччині анонсували "зимовий пакет" військової підтримки України. За інформацією Міністерства оборони Німеччини, загальна вартість цієї допомоги — один мільярд євро.
До "зимового пакета" допомоги увійдуть:
- додаткова система ППО Patriot;
- IRIS-T SLM;
- IRIS-T SLS;
- три зенітні установки Gepard;
- 10 танків Leopard 1A5;
- 20 захищених медичних автомобілів;
- 15 захищених транспортних машин.
"Цим новим "зимовим пакетом" ми ще більше посилюємо оперативну готовність Збройних сил України в прийдешні місяці", — прокоментував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.