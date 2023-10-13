Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Зокрема, українські військові мали отримати чотири гусеничні всюдиходи BV 206 і два танкові тягачі HX81.

Німеччина надала Збройним силам України нову партію військової техніки й обладнання.

Така інформація з'явилася на сайті німецького уряду.

Крім того, для ЗСУ передбачили:

два причепи для танків;

50 систем виявлення дронів;

82 системи супутникового зв'язку SatCom;

100 тисяч аптечок;

понад 27 тисяч рюкзаків.

Зазначається, що частина зброї, яку передають Україні, переїде зі складів німецьких збройних сил, а інша — від промисловості, вона фінансується коштом федерального уряду.

До цього, зовсім недавно, 10 жовтня, в Німеччині анонсували "зимовий пакет" військової підтримки України. За інформацією Міністерства оборони Німеччини, загальна вартість цієї допомоги — один мільярд євро.

До "зимового пакета" допомоги увійдуть:

додаткова система ППО Patriot;

IRIS-T SLM;

IRIS-T SLS;

три зенітні установки Gepard;

10 танків Leopard 1A5;

20 захищених медичних автомобілів;

15 захищених транспортних машин.

"Цим новим "зимовим пакетом" ми ще більше посилюємо оперативну готовність Збройних сил України в прийдешні місяці", — прокоментував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.