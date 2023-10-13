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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

13 жовтня 2023, 20:17
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Джерело: ukrinform
Зокрема, українські військові мали отримати чотири гусеничні всюдиходи BV 206 і два танкові тягачі HX81.

Німеччина надала Збройним силам України нову партію військової техніки й обладнання. 

Така інформація з'явилася на сайті німецького уряду.

Крім того, для ЗСУ передбачили:

  • два причепи для танків;
  • 50 систем виявлення дронів;
  • 82 системи супутникового зв'язку SatCom;
  • 100 тисяч аптечок;
  • понад 27 тисяч рюкзаків.

Зазначається, що частина зброї, яку передають Україні, переїде зі складів німецьких збройних сил, а інша — від промисловості, вона фінансується коштом федерального уряду.

До цього, зовсім недавно, 10 жовтня, в Німеччині анонсували "зимовий пакет" військової підтримки України. За інформацією Міністерства оборони Німеччини, загальна вартість цієї допомоги — один мільярд євро.

До "зимового пакета" допомоги увійдуть:

  • додаткова система ППО Patriot;
  • IRIS-T SLM;
  • IRIS-T SLS;
  • три зенітні установки Gepard;
  • 10 танків Leopard 1A5;
  • 20 захищених медичних автомобілів;
  • 15 захищених транспортних машин.

"Цим новим "зимовим пакетом" ми ще більше посилюємо оперативну готовність Збройних сил України в прийдешні місяці", — прокоментував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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