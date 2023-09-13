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ПОЛІТИКА

Німеччина передала Україні новий військовий пакет, включно з БМП Marder

13 вересня 2023, 15:47
Німеччина передала Україні новий військовий пакет, включно з БМП Marder
Фото: з вільного доступу
У рамках нового пакету допомоги Німеччини передала Україні не лише броньовану техніку, але й снаряди, набої та додатковий військовий транспорт.

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Туди ввійшли БМП Marder, машини для розмінування Wisent 1, дрони RQ-35 Heidrun та інше.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

У рамках нового пакету допомоги Німеччини передала Україні не лише броньовану техніку, але й снаряди, набої та додатковий військовий транспорт.

Німеччина передала:

  • 20 БМП Marder 1A3 з боєприпасами (раніше було надано 40);
  • дві броньовані інженерні машини для розмінування Wisent 1 (раніше надали 6);
  • сідельний тягач 8x8 HX81 (раніше 50) та 4 напівпричепи (раніше 41);
  • 5 вантажопідіймальних машин 8x8 (раніше 35);
  • 9 автомобілів (вантажні/мікроавтобуси/всюдиходи) (раніше 288);
  • 3 карети швидкої допомоги Mercedes-Benz Unimog (раніше 44);
  • ще 3000 снарядів калібру 155 мм (раніше 15 510);
  • матеріал для знешкодження боєприпасів;
  • 1 система спостереження супутникового зв'язку;
  • 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun (раніше 60);
  • 2 мобільні антенно-щоглові системи (раніше 47);
  • 10 систем виявлення дронів (раніше 103);
  • 1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї (раніше 44,2 млн).

Уряд Німеччини зазначив, що цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро.

Додамо, що Wisent 1 - це броньовані інженерні танки для розмінування. Він базується на модифікованому корпусі бойового танка Leopard 1 зі знятою баштою. Головне завдання Wisent (у перекладі "зубр") робити проходи у мінних полях, щоб потім там могли просунутися піхотинці.

Також зазначимо, що раніше уряд Німеччини дав доручення компанії Rheinmetall надати Україні ще 40 бойових машин піхоти Marder.

У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччини передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T.

Німеччинадопомогавійна в Україні

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