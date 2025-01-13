Німеччина передала Україні першу нову колісну гаубицю RCH 155 для посилення артилерії

Український посол Олексій Макеєв символічно прийняв першу з 54 колісних гаубиць, запланованих для України.

З метою посилення української артилерії міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу нову колісну гаубицю RCH 155.

Про це повідомляє видання Stuttgarter Zeitung.

Український посол Олексій Макеєв символічно прийняв першу з 54 колісних гаубиць, запланованих для України.

"Україна, може на нас розраховувати, і це сигнал. І Німеччина готова взяти на себе відповідальність в Європі", – заявив Пісторіус у Касселі, де танкобудівна компанія KNDS виробляє цю систему озброєння.

Перші шість з цих систем спочатку залишаться в Німеччині і будуть використовуватися для тренувань українських солдатів.

"Нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники. За мир треба боротися. Приємно знати, що Німеччина на боці України", – сказав український посол щодо можливих переговорів про припинення війни.

KNDS – це злиття традиційної німецької компанії KMW та французької збройової компанії Nexter. Компанія описує свою розробку як "найсучаснішу в світі колісну гаубицю", яка вперше дозволяє вести вогонь під час руху. Башта гармати може управлятися дистанційно, а отже, нею можна керувати ззовні. Екіпаж нової і значною мірою автоматизованої артилерійської системи має складатися з двох солдатів.

Гаубиця – 155-мм гармата на броньованому колісному транспортному засобі з чотирма осями ("8х8") – пізніше також буде передана німецькій армії, яка також очікує на систему на колесах для швидшого розгортання. KNDS також будує Panzerhaubitze 2000, гусеничну артилерійську установку.