Німеччина передала Україні ще дві пускові установки ЗРК Patriot
Німеччина сьогодні, 9 серпня, відзвітувала про передачу Україні ще двох пускових установок ЗРК Patriot.
Про це повідомляє уряд Німеччини.
У новий пакет допомоги увійшли:
- 10 гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206;
- 6 525 снарядів калібру 155 мм;
- Матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 5 машин прикордонної охорони;
- 4 розвідувальних дронів VECTOR;
- 1163 біноклів;
- 6 тягачів 8x8 HX81 і 5 напівпричепів;
- 2 вантажно-розвантажувальні машини 8x6;
- 100 кулеметів MG5;
- 40 тисяч аптечок.
Також зі складів Бундесверу буде передано Україні 20 тисяч захисних окулярів.
Військова допомога, яку Німеччина планує в майбутньому передати Україні:
- Матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 80 000 захисних окулярів.
В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки. Деякі поставки потребують модернізації або виробництва тривають; також проводяться навчальні заходи.
Також Німецький оборонний концерн Rheinmetall підтвердив, що купив танки Leopard 1 у Бельгії.
За словами представника компанії, Україні поставлять приблизно 30 танків Leopard 1, проте графік поставок невідомий.