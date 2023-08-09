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ПОЛІТИКА

Німеччина передала Україні ще дві пускові установки ЗРК Patriot

09 серпня 2023, 18:38
Німеччина передала Україні ще дві пускові установки ЗРК Patriot
джерело slovoidilo
В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.

Німеччина сьогодні, 9 серпня, відзвітувала про передачу Україні ще двох пускових установок ЗРК Patriot.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

У новий пакет допомоги увійшли:

  • 10 гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206;
  • 6 525 снарядів калібру 155 мм;
  • Матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 5 машин прикордонної охорони;
  • 4 розвідувальних дронів VECTOR;
  • 1163 біноклів;
  • 6 тягачів 8x8 HX81 і 5 напівпричепів;
  • 2 вантажно-розвантажувальні машини 8x6;
  • 100 кулеметів MG5;
  • 40 тисяч аптечок.

Також зі складів Бундесверу буде передано Україні 20 тисяч захисних окулярів.

Військова допомога, яку Німеччина планує в майбутньому передати Україні:

  • Матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 80 000 захисних окулярів.

В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки. Деякі поставки потребують модернізації або виробництва тривають; також проводяться навчальні заходи.

Також Німецький оборонний концерн Rheinmetall підтвердив, що купив танки Leopard 1 у Бельгії.

За словами представника компанії, Україні поставлять приблизно 30 танків Leopard 1, проте графік поставок невідомий.

війнадопомогаНімечинаPatriot

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