Німеччина передала Україні снаряди для "Гепардів"

Ці снаряди було виготовлено на новій виробничій лінії компанії Rheinmetall.

Німеччина передала Україні десятки тисяч боєприпасів для зенітних установок Gepard.



Про це повідомили у Міністерстві оборони ФРН.

Тепер боєприпаси для Gepard виробляються саме в Німеччині, зауважили у відомстві: адже раніш постачання до Німеччини йшло зі Швейцарії, а та неодноразово відмовлялася передавати боєприпаси в Україну.



"Я радий, що ми так швидко і без бюрократичних процедур розпочали виробництво, і хочу подякувати всім учасникам за чудову роботу. Ми ще раз показуємо, що на Німеччину можна покластися", – наголосив глава німецького оборонного відомства Борис Пісторіус.