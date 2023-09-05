Німеччина передала Україні снаряди для "Гепардів"
Німеччина передала Україні десятки тисяч боєприпасів для зенітних установок Gepard.
Про це повідомили у Міністерстві оборони ФРН.
Тепер боєприпаси для Gepard виробляються саме в Німеччині, зауважили у відомстві: адже раніш постачання до Німеччини йшло зі Швейцарії, а та неодноразово відмовлялася передавати боєприпаси в Україну.
"Я радий, що ми так швидко і без бюрократичних процедур розпочали виробництво, і хочу подякувати всім учасникам за чудову роботу. Ми ще раз показуємо, що на Німеччину можна покластися", – наголосив глава німецького оборонного відомства Борис Пісторіус.