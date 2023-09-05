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Німеччина передала Україні снаряди для "Гепардів"

05 вересня 2023, 14:57
Німеччина передала Україні снаряди для
Фото: Bundeswehr
Ці снаряди було виготовлено на новій виробничій лінії компанії Rheinmetall.

Німеччина передала Україні десятки тисяч боєприпасів для зенітних установок Gepard.

Про це повідомили у Міністерстві оборони ФРН.

Тепер боєприпаси для Gepard виробляються саме в Німеччині, зауважили у відомстві: адже раніш постачання до Німеччини йшло зі Швейцарії, а та неодноразово відмовлялася передавати боєприпаси  в Україну.

"Я радий, що ми так швидко і без бюрократичних процедур розпочали виробництво, і хочу подякувати всім учасникам за чудову роботу. Ми ще раз показуємо, що на Німеччину можна покластися", – наголосив глава німецького оборонного відомства Борис Пісторіус.

 

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