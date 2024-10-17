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ПОЛІТИКА

Німеччина передала Україні танки Leopard 1A5 та бойові машини Marder

17 жовтня 2024, 21:42
Німеччина передала Україні танки Leopard 1A5 та бойові машини Marder
Фото: з вільного доступу
У переліку вказано, що Україна отримала від Німеччини 8 танків Leopard 1A5, які передані спільно з Данією, 20 бойових машин піхоти Marder, 6 гаубиць Panzerhaubitze 2000, один мостоукладальний танк BEAVER, дві броньовані інженерні машини WISENT 1 та чотири машини із захистом від мін і засідок.

Уряд Німеччини у четвер, 17 жовтня, оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли танки Leopard 1A5 і бойові машини піхоти Marder.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

У переліку вказано, що Україна отримала від Німеччини 8 танків Leopard 1A5, які передані спільно з Данією, 20 бойових машин піхоти Marder, 6 гаубиць Panzerhaubitze 2000, один мостоукладальний танк BEAVER, дві броньовані інженерні машини WISENT 1 та чотири машини із захистом від мін і засідок.

Окрім цього вказано, що було передано додаткові боєприпаси до Leopard 1, Leopard 2, Marder, 24 тисячі артилерійських снарядів, ракети Sea Sparrow, ракети до системи ППО IRIS-T SLM, 30 розвідувальних дронів Vector.

У оновленому списку вказано, що Німеччина передала Україні 100 переносних систем розмінування H-PEMBS, 90 міношукачів, один мінний плуг, дві мобільні антенно-щоглові системи, 57 лазерних далекомірів, 3000 протитанкових гранатометів RGW 90, 25 тисяч набоїв калібру 40 мм.

Серед іншого обладнання - 75 тисяч джгутів, 460 штурмових гвинтівок MK 556, 90 снайперських гвинтівок HLR 338 із боєкомплектом, 30 гвинтівок CR 308, а також 3000 пістолетів SFP9.

Цікаво і те, що Німеччина анонсувала поставки Україні ракет AIM-9L/I-1 Sidewinder, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D, 4000 ударних безпілотників, 360 розвідувальних безпілотників SONGBIRD, ще 42 тисячі боєприпасів калібру 40 мм, зимовий одяг.

Німеччинадопомога УкраїніLeopard

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