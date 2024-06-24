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Німеччина передала українським прикордонникам 41 вантажівку

24 червня 2024, 19:33
Німеччина передала українським прикордонникам 41 вантажівку
Фото: з вільного доступу
Вантажівки допоможуть підрозділам прикордонників забезпечити логістику на фронті.
НІмеччина передала українським прикордонниками 41 вантажівку Mercedes Arocs.
 
Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер та поінформували у пресслужбі ДПСУ.
 
"Ми маємо особливо хороші і тісні стосунки з Державною прикордонною службою України, які склалися протягом років і розвинулися в партнерство і особисту дружбу. Саме тому я особливо радий сьогодні бути тут, коли ці вантажні автомобілі доставлені з Німеччини і будуть передані Державній прикордонній службі України і далі будуть нести службу на фронті", – зазначив Мартін Єґер.
 
Він додав, що це – ще один внесок Німеччини у підтримку оборонної боротьби України проти російського агресора.
Як сказав голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко, ці автомобілі будуть передані бойовим підрозділам і підрозділам охорони кордону.
 
"Отримані сьогодні вантажні автомобілі значно підвищать боєздатність прикордонних підрозділів, в першу чергу тих, які знаходяться на лінії зіткнення з противником. Вони дадуть змогу покращити систему логістичного забезпечення, доставки військово-технічного майна безпосередньо до місць несення служби", – зазначив він. 

 

війна в Україніросія окупантиНімеччинаприкордонники

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