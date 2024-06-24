Німеччина передала українським прикордонникам 41 вантажівку

Вантажівки допоможуть підрозділам прикордонників забезпечити логістику на фронті.

НІмеччина передала українським прикордонниками 41 вантажівку Mercedes Arocs.

Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер та поінформували у пресслужбі ДПСУ.

"Ми маємо особливо хороші і тісні стосунки з Державною прикордонною службою України, які склалися протягом років і розвинулися в партнерство і особисту дружбу. Саме тому я особливо радий сьогодні бути тут, коли ці вантажні автомобілі доставлені з Німеччини і будуть передані Державній прикордонній службі України і далі будуть нести службу на фронті", – зазначив Мартін Єґер.

Він додав, що це – ще один внесок Німеччини у підтримку оборонної боротьби України проти російського агресора.