Німеччина передасть €24 млнна відновлення енергетичної інфраструктури України

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку.

Німеччина передасть Україні €24 млнна відновлення енергоінфраструктури

Про це повідомляє посольство Німеччини в Україні в Twitter.

"Німеччина продовжує підтримувати відновлення та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в регіонах України, що постраждали від російських атак", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що 29 грудня НЕК "Укренерго" та німецький державний банк розвитку KfW підписали кредитну угоду на 24 млн євро та грантову угоду на 0,5 млн євро для фінансування проєкту.

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.