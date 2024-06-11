Німеччина передасть Україні 100 ракет для Patriot
ФРН вже передала 30 перехоплювачів.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Пісторіус нагадав, що недавно їздив до Одеси і побачив наслідки російських ударів по місту, а також оголосив про новий пакет військової допомоги.
"І особливо після того, як я побачив, наскільки критично важливою є протиповітряна оборона України для виживання, сьогодні я маю задоволення оголосити про постачання значної кількості перехоплювачів для Patriot - однієї сотні", - сказав німецький міністр.
Ракети для Patriot Німеччина передає в межах ініціативи, у якій беруть участь Данія, Нідерланди та Норвегія.
"32 з цих перехоплювачів вже було передано за останні два дні, а решту 68 буде надано у найближчі тижні", - додав глава міноборони Німеччини.
За його словами, такі постачання допоможуть захистити українську інфраструктуру та життя мирних людей.