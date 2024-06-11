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Німеччина передасть Україні 100 ракет для Patriot

11 червня 2024, 20:43
Німеччина передасть Україні 100 ракет для Patriot
Фото: з вільного доступу
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазаявив, що Берлін разом з союзниками надасть Києву боєприпаси до системи ППО Patriot.

ФРН вже передала 30 перехоплювачів. 

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Пісторіус нагадав, що недавно їздив до Одеси і побачив наслідки російських ударів по місту, а також оголосив про новий пакет військової допомоги.

"І особливо після того, як я побачив, наскільки критично важливою є протиповітряна оборона України для виживання, сьогодні я маю задоволення оголосити про постачання значної кількості перехоплювачів для Patriot - однієї сотні", - сказав німецький міністр. 

Ракети для Patriot Німеччина передає в межах ініціативи, у якій беруть участь Данія, Нідерланди та Норвегія.

"32 з цих перехоплювачів вже було передано за останні два дні, а решту 68 буде надано у найближчі тижні", - додав глава міноборони Німеччини.

За його словами, такі постачання допоможуть захистити українську інфраструктуру та життя мирних людей.

 
Німеччинапідтримка України

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