Німеччина передасть Україні систему ППО IRIS-T вже цього місяця

Посол ФРН нагадав, що Німеччина постачатиме системи ППО для України до 2026.

Україна вже у травні отримає від Німеччини додаткову систему ППО IRIS-T, повідомив посол ФРН Мартін Єгер в ефірі телемарафону.

Про це пише LIGA.net.

"Уже деякі системи тут є, і зараз у травні прибуде ще одна система. Окрім того, ми обіцяли Україні, що ми цього року, наступного року і ще 2026-го будемо постачати ще нові такі системи", – заявив він.

Єгер нагадав, що Україна має отримати третю систему ППО Patriot від Німеччини і вже отримала зенітні системи Gepard і Skynex, а також акцентував на тому, що ФРН працює над розширенням української системипротиповітряної оборони.