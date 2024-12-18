Німеччина переносить зі Словаччини ремонтний центр української техніки

Його мають перенести вже до кінця цього року.

Німеччина вирішила перенести ремонтний центр для української великої військової техніки, створений у Словаччині, на власну територію.

Про це повідомляє портал ntv.

Речник Міністерства оборони ФРН заявив, що процес має завершитися до 31 грудня 2024 року.

Таке рішення ухвалили через проблеми в організації і операційних процесах на словацькому об’єкті.

Ремонтний центр в Словаччині розпочав роботу в кінці 2022 року і обслуговував ключові одиниці військової техніки ЗСУ: самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, броньовані машини Dingo, ракетні системи MARS II і зенітні установки Gepard.

Словаччина неодноразово демонструвала "громіздкість" в організації роботи центру.

Крім того, серед головних проблем були названі розбіжності в інтерпретації європейських митних правил і складності з проведенням капремонту пошкодженої техніки.

В цей же час, Німеччина запевняє, що ремонт техніки для України лишається пріоритетом.

Крім того, подібний центр є у Литві і на території України, які і далі працюють та обслуговують надану ЗСУ військову техніку.