Німеччина переносить зі Словаччини ремонтний центр української техніки
Німеччина вирішила перенести ремонтний центр для української великої військової техніки, створений у Словаччині, на власну територію.
Про це повідомляє портал ntv.
Речник Міністерства оборони ФРН заявив, що процес має завершитися до 31 грудня 2024 року.
Таке рішення ухвалили через проблеми в організації і операційних процесах на словацькому об’єкті.
Ремонтний центр в Словаччині розпочав роботу в кінці 2022 року і обслуговував ключові одиниці військової техніки ЗСУ: самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, броньовані машини Dingo, ракетні системи MARS II і зенітні установки Gepard.
Словаччина неодноразово демонструвала "громіздкість" в організації роботи центру.
Крім того, серед головних проблем були названі розбіжності в інтерпретації європейських митних правил і складності з проведенням капремонту пошкодженої техніки.
В цей же час, Німеччина запевняє, що ремонт техніки для України лишається пріоритетом.
Крім того, подібний центр є у Литві і на території України, які і далі працюють та обслуговують надану ЗСУ військову техніку.