Німеччина підготувала для України допомогу на €3 млрд

Німеччина підготувала пакет військової допомоги для України на 3 мільярди євро, наразі це питання обговорюють партії ФРН, які ведуть перемовини про створення коаліції.

"Ми правильно обрали головний напрямок підтримки – саме посилення протиповітряної оборони, і будемо дотримуватися цього курсу... Крім того, ми сформували пакет допомоги вартістю близько трьох мільярдів євро. Швидке фінансування цього пакета наразі також є предметом попередніх переговорів між ХДС/ХСС і СДПН. І, звичайно, я сповнений рішучості забезпечити якнайшвидше ухвалення цього рішення, щоб ми могли надати Україні вкрай необхідну додаткову допомогу", - сказав німецький міністр.

Пісторіус додав, що наразі Німеччина вже передала Україні три ЗРК Patriot і по шість систем ППО IRIS-T SLM та SLS.

"Цього року будуть передані й інші, вже анонсовані системи. Три системи IRIS-T SLS і три системи IRIS-T SLM. Щоб гарантувати успішне фінансування пакета на три мільярди євро, ми також плануємо додаткові системи ППО, включаючи — і це стає все більш важливим, особливо з огляду на нещодавнє розпорядження США про призупинення постачань — відповідні керовані ракети для систем, які ми маємо та вже поставили", - розповів німецький міністр.

Також Пісторіус повідомив, що Німеччина продовжує зміцнювати спроможності українських сухопутних військ.

"Тільки в галузі артилерії нам уже вдалося оснастити приблизно два батальйони. І тут ми також зможемо збільшити фінансування, якщо пакет у три мільярди євро буде успішно профінансований. Це дозволить нам поставити додаткові сучасні артилерійські системи, такі як Panzerhaubitze 2000 або сучасну, повністю автоматизовану колісну гаубицю RCH-155. Те саме стосується і боєприпасів калібру 155 мм – тільки минулого року ми передали Україні 340 тисяч таких снарядів", - розповів глава Міноборони ФРН.

Пісторіус наголосив, що наразі немає жодних ознак того, що російський президент путін "насправді готовий до миру, про що він заявляє, принаймні вустами Дональда Трампа, і що це втілюється в реальність на українській землі чи в українському небі".