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Німеччина підняла в повітря винищувачі через російський літак

20 листопада 2023, 19:47
Німеччина підняла в повітря винищувачі через російський літак
російський ІЛ-20М направлявся із Санкт-Петербугу.

Літаки Військово-повітряних сил піднімалися по тривозі в повітря у понеділок через появу в повітряному просторі російського Іл-20М.

Про це повідомляє Люфтваффе у соцмережі X (twitter).

"Наші сили швидкого реагування знову злетіли сьогодні з Лаге, щоб ідентифікувати російський COOT-A (ІЛ-20М), який прибув із Санкт-Петербурга в міжнародному повітряному просторі. Літак летів без сигналу і без зареєстрованого плану польоту", – повідомили у Люфтваффе.

Німеччинавинищувачвійна в Україніросія окупанти

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