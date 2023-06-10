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ПОЛІТИКА

Німеччина підтримує Грузію на шляху до ЄС – Шольц

10 червня 2023, 11:01
Німеччина підтримує Грузію на шляху до ЄС – Шольц
Канцлер Шольц заявив, що Німеччина продовжує підтримувати Грузію на шляху до Європейського Союзу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся в Берліні із прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі. Обговорили грузинську заявку на вступ до ЄС.

Про це повідомляє  Anadolu.

Канцлер Шольц заявив, що Німеччина продовжує підтримувати Грузію на шляху до Європейського Союзу та закликав грузинський уряд вжити кроків для впровадження необхідних реформ.

"Рекомендації Єврокомісії вказують шлях до отримання статусу кандидата. Канцлер закликав уряд Грузії своєчасно та з максимальною рішучістю вжити необхідних заходів у найближчі тижні", - зазначив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт

Він додав, що обидва лідери домовилися продовжувати свій відкритий і орієнтований на результат діалог.

Грузії передали офіційний демарш від імені 27 держав Європейського союзу через поновлення авіасполучення з рф. Посол Євросоюзу в Тбілісі заявив, що таке рішення Грузії суперечить рішучості ЄС ізолювати росію через війну проти України.

ЄСГрузіяШольц

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