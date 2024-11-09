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ПОЛІТИКА

Німеччина підтримує участь України в усіх переговорах щодо війни

09 листопада 2024, 19:59
Німеччина підтримує участь України в усіх переговорах щодо війни
Фото: wikipedia
Шольц наголосив, що необхідно і надалі допомагати Україні проти агресії рф, бо, на його думку, "це дуже важливо".

Жодних переговорів щодо війни в Україні без участі України не може бути. Також країни ЄС і надалі мають допомагати країні проти агресії рф.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Є один принцип, з яким погоджуються майже всі - нічого про Україну без України. Так має бути й надалі. Про це не можна домовитися через голови українців. Тому, на мій погляд, має бути дуже-дуже чітко, що ми обговорюємо все, що необхідно для майбутнього з цієї точки зору", - сказав він.

Крім цього, Шольц наголосив, що необхідно і надалі допомагати Україні проти агресії рф, бо, на його думку, "це дуже важливо".

"На Україну напали. Вона вирішила бути європейською державою, державою, яка належить до Європейського Союзу та його цінностей демократії та верховенства права. Я думаю, що якщо щось стало зрозумілим у цій жахливій війні, то це те, що Україна є європейською нацією з чіткою орієнтацією на Європу, Європейський союз та на цілі та цінності, які ми маємо", - констатував канцлер.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вперше висловлюється про війну в Україні.

Олаф Шольцвійна в Україні

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