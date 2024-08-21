Німеччина підтримуватиме Україну і надалі без жодних "але" та "якщо" – віцеканцлер

Також Київ отримає обіцяні кошти і в наступному році.

Підтримка Києва з боку Берліна збережеться і буде продовжуватися без усіляких "якщо" і "але", запевнив віцеканцлер країни Роберт Габек.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Berliner Morgenpost.

"Україна в майбутньому отримає гроші, на які вона зможе закупити гостро необхідні системи озброєння. Наскільки я знаю, це станеться наприкінці року", - заявив Габек.

За його словами, Київ отримає 50-мільярдний кредит, виплата якого відбуватиметься за рахунок заморожених активів Центробанку рф.

Крім того, додаткові 4 мільярди євро, за словами Габека, будуть доступні з федерального бюджету вже в 2025 році.

А якщо цього не станеться, то владі "доведеться провести нову дискусію", а підтримку доведеться "шукати іншим способом".

Перехід до запланованої моделі з кредитом від G7 може стати проблемою, "якщо нові замовлення більше не зможуть бути розміщені через те, що попередні бюджетні асигнування вичерпані".

Минулого тижня стало відомо, що Німеччина зменшує фінансування військової допомоги Україні.