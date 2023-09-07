Німеччина підтримуватиме Україну на різних рівнях – глава МЗС

За словами Бербок, Німеччина, Європа та весь світ перебувають у розпалі найбільших потрясінь у зовнішній політиці та безпеці з часів закінчення холодної війни.

Німеччина продовжить надавати Україні підтримку по різним напрямкам на двосторонньому рівні та в міжнародних організаціях.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Tagesspiegel.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, поки це буде потрібно народу України: з постачанням зброї для самооборони, щоб вона мала можливість перехоплювати більше дронів, з гуманітарною допомогою, з великими програмами розмінування та, насамперед, з політичною підтримкою в ООН, ЄС, НАТО за підтримки ОБСЄ та Ради Європи", - заявила глава МЗС Німеччини.

За її словами, Німеччина, Європа та весь світ перебувають у розпалі найбільших потрясінь у зовнішній політиці та безпеці з часів закінчення холодної війни.

"Діти там набагато частіше чують повітряну тривогу, ніж шкільний дзвінок, бо вони живуть у війні 559 днів. За даними ЮНІСЕФ, лише третина дітей шкільного віку в Україні ще можуть регулярно відвідувати школу. З початку війни через день руйнують школи, спеціально саме школи .Це порушення міжнародного права, порушення гуманності", - додала Бербок.

Нещодавно Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги.