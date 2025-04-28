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Німеччина підтримуватиме Україну, незалежно від допомоги США

28 квітня 2025, 12:07
Німеччина підтримуватиме Україну, незалежно від допомоги США
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Незабаром також може бути ухвалене рішення щодо ракет Taurus.

Берлін продовжить підтримувати Київ і за нового уряду, незалежно від того, якою буде надалі допомога США тому, що це відповідає національним інтересам самої ФРН.

Про це заявив виконуючий обов’язки міністра оборони ФРН Борис Пісторіус в ефірі телеканалу ARD

"Якщо Україна впаде, якщо путін виграє цю війну … це буде максимальною загрозою території НАТО Тож йдеться не лише про солідарність з Україною, а й про мир і безпеку в Європі... Ми будемо підтримувати, ми чітко це записали в коаліційній угоді", - сказав Пісторіус.

Щодо можливості передачі Києву далекобійних ракет, про що говорив ймовірний наступний канцлер Фрідріх Мерц, Пісторіус дав зрозуміти, що таке рішення скоріше не буде ухвалене.

"Про Taurus усе сказано: це не вирішить результат війни", - додав політик, який. 

Але більш потрібним Пісторіус вважає надання Україні розвідувальної інформації.

Він також зазначив, що вважає вимоги Трампа щодо територіальних поступок України такими, що заходять занадто далеко та означають фактично капітуляцію. 

"Україна могла б досягти цього самостійно, майже рік тому шляхом капітуляції", – пояснив він. 

Нагадаємо, що вже 6 травня в Німеччині може зʼявитися новий уряд, а Пісторіус очевидно залишиться в ньому міністром оборони.

 

Німеччинапідтримка України

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