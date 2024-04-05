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ПОЛІТИКА

Німеччина підтвердила підозри щодо дій росії, що спричиняють перебої у роботі GPS

05 квітня 2024, 21:08
Німеччина підтвердила підозри щодо дій росії, що спричиняють перебої у роботі GPS
Стоп росія
Раніше повідомлялося, що впливу з Калінінградської області піддався літак міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса.

росія, швидше за все, стоїть за серією збоїв, що впливають на GPS-навігацію в Балтійському регіоні, заявило Міністерство оборони Німеччини, вказавши на Калінінградський ексклав як на джерело проблеми.

Про це заявив представник міністерства в інтерв'ю агентству Reuters.

"Постійні перебої в роботі глобальної навігаційної супутникової системи, найімовірніше, мають російське походження і засновані на порушеннях в електромагнітному спектрі, в тому числі в Калінінградській області", – йдеться у повідомленні.

Речник відмовився надати подробиці про те, як Берлін зробив свою оцінку або про точний характер перебоїв, посилаючись на "міркування військової безпеки". 

Глушіння сигналів GPS може бути руйнівним для комерційних авіалайнерів, але вони зазвичай можуть здійснювати навігацію за допомогою інших засобів.

НімеччинаGPSросія загроза

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