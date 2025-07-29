Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німеччина планує масштабні військові закупівлі на десятки мільярдів євро – Bloomberg

29 липня 2025, 20:52
Німеччина планує масштабні військові закупівлі на десятки мільярдів євро – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
Оборонний бюджет зросте більш ніж удвічі — до 162 млрд євро протягом чотирьох років.

До кінця 2025 року уряд Німеччини готується подати на розгляд парламенту понад 60 нових військових контрактів. Серед них — закупівля винищувачів Eurofighter, тисяч бронетранспортерів та інвестиції в супутникову інфраструктуру.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус днями поінформував депутатів про основні пріоритети у реформуванні збройних сил країни, які уряд планує перетворити на найсильнішу армію в Європі.

У середу уряд затвердить новий середньостроковий фінансовий план. Відповідно до нього, оборонний бюджет зросте більш ніж удвічі — до 162 млрд євро протягом чотирьох років.

Основні закупівлі:

  • 20 винищувачів Eurofighter — контракт орієнтовно на 3 млрд євро.
  • До 5000 бронетранспортерів Boxer у різних модифікаціях — у німецьких виробників KNDS і Rheinmetall.
  • Щонайменше 3500 бронемашин Patria — у фінської компанії Patria Oyj.
  • Кілька сотень танків Leopard 2 — також у KNDS і Rheinmetall.

Окрім того, Міноборони працює над стратегією розвитку дронів, що передбачає замовлення на мільярди євро у компаній, зокрема Helsing і Quantum Systems.

Ще один напрям — модернізація супутникової інфраструктури: Німеччина планує інвестувати понад 15 млрд євро, щоб зменшити залежність від американських систем військового зв'язку.

Уряд ФРН також орієнтується на посилення співпраці з європейськими оборонними компаніями — як частину стратегії зменшення залежності від США та підвищення стратегічної автономії Європи.

НімеччинаБорис Пісторіусоборона

Останні матеріали

Золото, діаманти та кров. путін створює африканський плацдарм для війни проти Заходу – Майкл Альбанезе
Політика
Золото, діаманти та кров. путін створює африканський плацдарм для війни проти Заходу – Майкл Альбанезе
Переклад iPress – 29 липня 2025, 13:29
російські туристи знову масово повертаються до Європи. З-поміж шанувальників російських грошей лідирують Італія та Франція – The Telegraph
Політика
російські туристи знову масово повертаються до Європи. З-поміж шанувальників російських грошей лідирують Італія та Франція – The Telegraph
Переклад iPress – 29 липня 2025, 11:25
Огляд тижня. Підрозділи, які займаються належною підготовкою своїх воїнів, демонструють вражаючі результати – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд тижня. Підрозділи, які займаються належною підготовкою своїх воїнів, демонструють вражаючі результати – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 липня 2025, 07:20
Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Політика
Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 28 липня 2025, 14:45
кремль працював на Трампа. Ґаббард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Політика
кремль працював на Трампа. Ґаббард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Переклад iPress – 28 липня 2025, 11:43
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2025, 07:45
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Політика
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Переклад iPress – 25 липня 2025, 15:08
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Політика
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Переклад iPress – 25 липня 2025, 10:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється