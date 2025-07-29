Німеччина планує масштабні військові закупівлі на десятки мільярдів євро – Bloomberg

Оборонний бюджет зросте більш ніж удвічі — до 162 млрд євро протягом чотирьох років.

До кінця 2025 року уряд Німеччини готується подати на розгляд парламенту понад 60 нових військових контрактів. Серед них — закупівля винищувачів Eurofighter, тисяч бронетранспортерів та інвестиції в супутникову інфраструктуру.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус днями поінформував депутатів про основні пріоритети у реформуванні збройних сил країни, які уряд планує перетворити на найсильнішу армію в Європі.

У середу уряд затвердить новий середньостроковий фінансовий план. Відповідно до нього, оборонний бюджет зросте більш ніж удвічі — до 162 млрд євро протягом чотирьох років.

Основні закупівлі:

20 винищувачів Eurofighter — контракт орієнтовно на 3 млрд євро.

До 5000 бронетранспортерів Boxer у різних модифікаціях — у німецьких виробників KNDS і Rheinmetall.

Щонайменше 3500 бронемашин Patria — у фінської компанії Patria Oyj.

Кілька сотень танків Leopard 2 — також у KNDS і Rheinmetall.

Окрім того, Міноборони працює над стратегією розвитку дронів, що передбачає замовлення на мільярди євро у компаній, зокрема Helsing і Quantum Systems.

Ще один напрям — модернізація супутникової інфраструктури: Німеччина планує інвестувати понад 15 млрд євро, щоб зменшити залежність від американських систем військового зв'язку.

Уряд ФРН також орієнтується на посилення співпраці з європейськими оборонними компаніями — як частину стратегії зменшення залежності від США та підвищення стратегічної автономії Європи.