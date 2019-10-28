Німеччина планує оподатковувати викиди парникових газів транспортними та опалювальними компаніями
Новий план німецького уряду покликаний збільшити надходження коштів на фінансування кліматичних програм, на які планують витратити загалом 54 мільярди євро, повідомляє "Громадське". Програма працюватиме так: компанії, які при виробництві своїх товарів чи послуг, викидають в атмосферу вуглекислий газ, повинні будуть сплатити 10 євро за тонну CO2.
Нововведення набудуть чинності у 2021 році і вже до 2023 року забезпечать додаткові надходження на програми боротьби зі змінами клімату 33 мільярди євро.
Також у Німецькому уряді очікують, що нові податкові правила допоможуть зменшити викиди вуглекислого газу у повітря на 40% до 2030 року.
Напередодні в ООН підрахували, що для призупинення глобального потепління на 20 року потрібно 300 мільярдів доларів.
Раніше в Ефіопії за 12 годин висадили понад 353 мільйонів дерев. Так влада країни вирішила боротися зі зміною клімату. на висадку нових дерев.
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