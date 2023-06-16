Німеччина планує передати Україні додаткові ракети для Patriot

Зазначається, що ракети будуть поставлені Україні без зволікань.

Німеччина надасть Україні 64 керовані ракети для Patriot.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише ntv.

"Це дуже важливий знак сталої підтримки успішних зусиль українських Збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, у цій особливій фазі війни", - заявив Пісторіус під час зустрічі НАТО в Брюсселі.

Зазначається, що ракети будуть поставлені Україні без зволікань.

Також міністр оборони заявив, що в Північноатлантичному Альянсі схиляються до того, щоб спростити вступ України до НАТО. Німеччина планує підтримати це.

"З'являється все більше ознак того, що всі зможуть домовитися про це", - заявив міністр оборони Німеччини відповідаючи на питання про те, що США готові дозволити Києву відмовитися від формальної процедури подання заявки на вступ до Альянсу, яку раніше вимагали від деяких інших країн.

"Я був би відкритий для цього", - додав міністр.