Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Німеччина планує передати Україні додаткові ракети для Patriot

16 червня 2023, 13:56
Німеччина планує передати Україні додаткові ракети для Patriot
Зазначається, що ракети будуть поставлені Україні без зволікань.

Німеччина надасть Україні 64 керовані ракети для Patriot.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише ntv.

"Це дуже важливий знак сталої підтримки успішних зусиль українських Збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, у цій особливій фазі війни", - заявив Пісторіус під час зустрічі НАТО в Брюсселі.

Зазначається, що ракети будуть поставлені Україні без зволікань.

Також міністр оборони заявив, що в Північноатлантичному Альянсі схиляються до того, щоб спростити вступ України до НАТО. Німеччина планує підтримати це.

"З'являється все більше ознак того, що всі зможуть домовитися про це", - заявив міністр оборони Німеччини відповідаючи на питання про те, що США готові дозволити Києву відмовитися від формальної процедури подання заявки на вступ до Альянсу, яку раніше вимагали від деяких інших країн.

"Я був би відкритий для цього", - додав міністр.

НімеччинаНАТОPatriot

Останні матеріали

Масове знищення зсрф – це
Політика
Масове знищення зсрф – це "добре". Але у довгостроковій перспективі, бо почалася важка війна на виснаження – Том Купер
Переклад iPress – 16 червня 2023, 12:04
Розпочався контрнаступ України. Чи вирвуться
Cуспільство
Розпочався контрнаступ України. Чи вирвуться "леопарди" на волю? – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 червня 2023, 08:45
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Cуспільство
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Переклад iPress – 15 червня 2023, 11:39
Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Бізнес & Фінанси
Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 червня 2023, 08:53
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Політика
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Переклад iPress – 14 червня 2023, 14:53
Як ЗСУ звільнили Левадне. Окрім брехні та фейків основною російською зброєю наразі є міни – Том Купер
Технології
Як ЗСУ звільнили Левадне. Окрім брехні та фейків основною російською зброєю наразі є міни – Том Купер
Переклад iPress – 14 червня 2023, 12:49
війна путіна стала війною росії. І добровільно спокутувати гріхи російське суспільство навряд чи зголоситься – Юджин Румер
Політика
війна путіна стала війною росії. І добровільно спокутувати гріхи російське суспільство навряд чи зголоситься – Юджин Румер
Переклад iPress – 14 червня 2023, 08:33
Викрутаси піхоти кращі за броню. російська наволоч продовжує обстрілювати рятувальників – Том Купер
Cуспільство
Викрутаси піхоти кращі за броню. російська наволоч продовжує обстрілювати рятувальників – Том Купер
Переклад iPress – 13 червня 2023, 13:32
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється