Німеччина планує перевірити боєготовність усіх резервістів – Bild
Голова асоціації резервістів Німеччини Патрік Зензбург заявив, що бажає перевірити всіх резервістів країни на стан їх боєготовності.
Про це повідомляє Bild.
Зензбург зазначив, що Німеччина налічує близько 900 тис. колишніх солдатів і колишніх призовників у віці до 65 років, які мають статус резервіста.
"На випадок оборони нам потрібні резервісти, щоб забезпечити безпеку нашої власної країни та інфраструктури, забезпечити матеріально-технічну підтримку країн-партнерів у Німеччині та, останнє, але не менш важливе, щоб замінити бойові війська на фронті", – сказав голова асоціації резервістів Німеччини