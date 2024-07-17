Німеччина планує вдвічі зменшити військову допомогу для України у 2025 році – Reuters

Торік Німеччина виділяла на допомогу України 8 млрд євро.

Кабінет міністрів Німеччини має намір схвалити бюджет на 2025 рік після місяців дискусій. Там сподіваються, що значне економічне піднесення допоможе міністрам скоротити розрив у 17 млрд євро між прогнозованими видатками та доходами.

У виданні наголошують, що найбільша економіка єврозони уникла рецесії на початку року, проте зростання виявилося повільнішим, ніж цього очікували, тому уряд Німеччини, як і Великої Британії й Франції, намагається закрити "бюджетну діру".

Внаслідок чого бюджет Німеччини в наступному році буде зменшений для України, адже уряд планує скоротити військову допомогу до 4 млрд євро з близько 8 млрд євро у 2024 році, зазначається у проєкті бюджету.