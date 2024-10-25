Німеччина планує закупити для армії нову модель ракет Taurus – ЗМІ

Міноборони ФРН внесло до бюджетного комітету проєкт.

Берлін має на меті оснастити німецьку армію новою моделлю далекобійних крилатих ракет Taurus, але для цього потрібні кошти.

Про це повідомляє німецький щотижневий журнал Spiegel.

Журналісти пишуть, що це порушив таке питання міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Оборонне відомство подало до бюджетного комітету проєкт у конфіденційних документах бюджету на 2025 рік.

В ньому зазначено, що для ФРН було б доцільно з військового погляду замовити 600 крилатих ракет Taurus Neo на суму близько 2,1 мільярда євро.

За цим планом перші ракети могли б поставити у 2029 році.

Проте через брак грошей проєкт внесли лише як опцію в індивідуальному плані Міноборони.

А от для запуску проєкту міністерству знадобиться всього порядка 350 мільйонів євро в наступному році, більшість витрат на високотехнологічну зброю буде сплачено не раніше 2029 року.

Spiegel зазначає, що наразі що у Бундесверу є близько 600 одиниць старої моделі ракет Taurus.

Також у відкритому доступі характеристик ракети Taurus Neo немає.