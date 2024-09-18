Німеччина планує збільшити фінансування для військової допомоги Україні

Зокрема терміново потрібні гроші на запчастини для уже наданої техніки, аби її можна було використовувати на полі бою.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив сподівання, що уряд надасть додаткове фінансування для постачання зброї і запчастин Україні. Сума може скласти близько пів мільярда євро.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

За словами Пісторіуса, поточні переговори про збільшення бюджету на військову підтримку України на 2024 рік у розмірі 7,5 мільярда євро є "перспективними" і можуть завершитися до кінця тижня. Міністр зазначив, що в результаті переговорів очікується суттєве збільшення фінансування, яке може скласти "сотні мільйонів євро".

Пісторіус ще з часів саміту НАТО в липні попереджав, що значна частина коштів, передбачених у бюджеті на допомогу Україні, вже використана або зарезервована на поточні потреби. Саме тому він неодноразово закликав уряд збільшити фінансування для забезпечення подальшої військової підтримки.

Міністр не став розголошувати точну суму, яку уряд Німеччини готовий виділити. Проте за даними Spiegel, відомство сподівається отримати трохи менше півмільярда євро. Ці кошти хочуть спрямувати на закупівлю терміново необхідних запасних частин для зброї, вже поставленої Україні, без яких вона не може використовуватися на фронті.

Пісторіус також представив в уряді план додаткових витрат на суму до чотирьох мільярдів євро на цей рік. Кошти передбачається використати для закупівлі боєприпасів, необхідних запасних частин, а також танків Leopard 1A5 для України. Однак міністр фінансів Крістіан Лінднер закликав до обережного підходу в питанні виділення нових траншів.

"Навіть часткове збільшення фінансування буде важливим для України, навіть якщо воно буде значно меншим за чотири мільярди євро, які насправді потрібні. оскільки в Києві існують побоювання, що через складну фінансову ситуацію Німеччина може вичерпати свої можливості підтримки у сфері озброєнь. Як один із ключових союзників України, Німеччина залишається другим за величиною донором після США, і будь-яке зменшення фінансової допомоги може спричинити подібні кроки з боку інших партнерів", – підсумували у Spiegel.