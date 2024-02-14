Німеччина планує збільшити втроє-вчетверо постачання артилерійських снарядів до України – Міноборони ФРН

Це позитивно вплине на ФРН.

Німеччина надасть Україні у 2024 році у три-чотири рази більше артилерійських снарядів, ніж торік.

Таку заяву зробив очільник Міноборони ФРН Борис Пісторіус, слова якого цитує Tagesschau.

"Ми дуже добре розуміємо, що відбувається в Україні, і чого ця країна потребує. Загалом Німеччина має намір у 2024 році направити на виробництво та закупівлю снарядів не менше 3,5 млрд євро. Виділення такої суми має допомогти Україні і позитивно вплинути на економіку Німеччини", – зазначив посадовець.

Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас сказала, що Європа наростила втричі виробництво снарядів для України. Але досягти мети в один мільйон так і не вдалося.

Також міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявляв, що Польща розглядає можливість виробництва більшої кількості боєприпасів для допомоги Україні.