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Німеччина побоюється, що США можуть заблокувати її F-35

09 березня 2025, 18:33
Німеччина побоюється, що США можуть заблокувати її F-35
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Німецький уряд розгляне можливість перегляду контракту або додаткових гарантій від США.

В Німеччині усе більше побоювання, що закуплені за 8,3 мільярди євро винищувачі F-35 можуть опинитися під контролем Вашингтону і в разі потенційного конфлікту американці мають змогу відключити їх віддалено. 

Про це повідомляє BILD.

Ще більше побоювань з'явилося після того, як адміністрація Дональда Трампа обмежила доступ України до даних для управління американськими ракетними системами HIMARS і вони пов'язані з можливою наявністю у літаків так званого Kill Switch: механізму, який дозволяє США заблокувати їхню роботу в будь-який момент.

В німецькому оборонного концерну Hensoldt оголосили, що "Kill Switch у F-35 - це більше, ніж просто чутки", адже блокування може відбуватися не лише через вбудовані системи, а й через систему планування бойових місій, що не дозволить літакам навіть злетіти.

Президент Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер вважає, що ФРН має переглянути контракт на закупівлю F-35, якщо існує ризик, що Вашингтон зможе обмежити їхнє використання.

"Нам потрібно уважно придивитися і бути обережними. Якщо ми витрачаємо стільки грошей на таку систему озброєння, як F-35, ми також маємо можливість самостійно вирішувати, як її використати", - сказав депутат Бундестагу та експерт із оборони ХДС Інго Гедехенс.

Німеччина замовила 35 винищувачів F-35A Lightning II у США для модернізації військового флоту і заміни застарілих Tornado. Також ці літаки можуть нести ядерну зброю, посилити обороноздатність країни в межах НАТО.

Перші F-35 надійдуть Бундесверу вже в 2026 році, а повна боєготовність буде досягнута до 2028–2029 років. Договір вартістю 8,3 млрд доларів включає і навчання пілотів і технічне обслуговування.

 
СШАНімеччинаF-35

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