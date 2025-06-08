Німеччина побоюється війни з росією і хоче розширити мережу укриттів

Це пов'язано з побоюваннями, що через кілька років може початися війна з рф

Німеччина розробляє плани щодо швидкого розширення своєї мережі бомбосховищ.

Про це заявив голова Федерального управління цивільного захисту Німеччини Ральф Тіслер, повідомляє The Guardian.

За словами Тіслера, Німеччина повинна усвідомити реальність майбутнього конфлікту з рф, і що у своєму нинішньому стані вона недостатньо до нього підготовлена.

"Довгий час у Німеччині поширилася думка, що війна — це не той сценарій, до якого нам потрібно готуватися. Це змінилося", - наголосив посадовець.