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Німеччина побоюється війни з росією і хоче розширити мережу укриттів

08 червня 2025, 15:57
Німеччина побоюється війни з росією і хоче розширити мережу укриттів
Фото: з вільного доступу
Це пов'язано з побоюваннями, що через кілька років може початися війна з рф
Німеччина розробляє плани щодо швидкого розширення своєї мережі бомбосховищ.  
 
Про це заявив голова Федерального управління цивільного захисту Німеччини Ральф Тіслер, повідомляє The Guardian.
 
За словами Тіслера, Німеччина повинна усвідомити реальність майбутнього конфлікту з рф, і що у своєму нинішньому стані вона недостатньо до нього підготовлена.
 
"Довгий час у Німеччині поширилася думка, що війна — це не той сценарій, до якого нам потрібно готуватися. Це змінилося", - наголосив посадовець.
 
Тому Тіслер закликає до загальнонаціональних зусиль, спрямованих на визначення тунелів, станцій метро, ​​підземних гаражів, автостоянок та підвалів громадських будівель, які можна перетворити на бомбосховища. Це дозволить швидко створити укриття для мільйона людей. Вже цього літа управління цивільного захисту представить комплексний план.
 
Як пояснив Тіслер, зараз Німеччина у гонитві з часом, тому не можна покладатися тільки на будівництво нових бункерів. Планування та будівництво нових укриттів займе багато часу та буде дуже витратним. Тому потрібно розглянути вже існуючі споруди.
 
З приблизно 2000 бункерів та захисних кімнат у Німеччині, що залишилися з часів Холодної війни, лише близько 580 перебувають у робочому стані, і більшість потребує багатомільйонної реконструкції. Проте вони можуть розмістити близько 480 тисяч людей - це лише 0,5% населення Німеччини.

 

війна в УкраїніНімеччинаросія окупанти

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