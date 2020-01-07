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Німеччина почала головування у Раді Євросоюзу

"Головування Німеччини в Раді ЄС буде зосереджено безпосередньо на подоланні пандемії COVID-19"
Держави-члени, які мають головувати в ЄС, тісно співпрацюють в групах по три, так званих "тріо". Ця система була введена Лісабонським договором в 2009 році.
Німеччина почала головування у Раді Євросоюзу Фото: afp.com

Німеччина з 1 липня почала головувати в Раді Європейського союзу, замінивши Хорватію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Ради.

Головування в Раді змінюється державами-членами ЄС кожні 6 місяців. Протягом цього періоду відповідна країна головує на засіданнях на всіх рівнях в Раді, допомагаючи забезпечити безперервність роботи ЄС в Раді.

Головуюча держава має значний вплив на формування порядку денного цього органу.

Держави-члени, які мають головувати в ЄС, тісно співпрацюють в групах по три, так званих "тріо". Ця система була введена Лісабонським договором в 2009 році. Тріо встановлює довгострокові цілі і готує спільний порядок денний, визначальну теми і основні питання, які будуть розглядатися Радою протягом 18-місячного періоду.

На основі цієї програми кожна з трьох країн готує свою більш детальну шестимісячну програму. Нинішнє тріо складається з Німеччини, Португалії та Словенії.

"Головування Німеччини в Раді ЄС буде зосереджено безпосередньо на подоланні пандемії COVID-19. Боротьба з розповсюдженням вірусу, підтримка європейської економіки у відновленні і зміцнення соціальної згуртованості в Європі. Для досягнення цієї мети Німеччина прихильна спільним затвердженим діям, європейській солідарності і спільним цінностям", - йдеться в заяві.

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01 07 2020 13:54
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