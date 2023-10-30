Німеччина почала навчання українських військових на ЗРК Patriot

У навчаннях бере участь 61 український військовий.

Німеччина сьогодні, 30 жовтня, розпочала навчання групи українських бійців управлінню зенітно-ракетним комплексом Patriot.

Про це повідомляє ВПС Німеччини.

"Наша підтримка України триває", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні починається наступне тренування на Patriot. У ньому бере участь 61 український військовий.

Також 10 українських мовних медіаторів розпочинають багатотижневий курс навчання.

Нещодавно, Німеччина анонсувала нову фіндопомогу для підтримки енергетики України.

Також у посольстві США підтвердили, що українські пілоти почали тренування на літаках F-16.