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ПОЛІТИКА

Німеччина почала навчання українських військових на ЗРК Patriot

30 жовтня 2023, 17:05
Німеччина почала навчання українських військових на ЗРК Patriot
джерело slovoidilo
У навчаннях бере участь 61 український військовий.

Німеччина сьогодні, 30 жовтня, розпочала навчання групи українських бійців управлінню зенітно-ракетним комплексом Patriot.

Про це повідомляє ВПС Німеччини.

"Наша підтримка України триває", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні починається наступне тренування на Patriot. У ньому бере участь 61 український військовий.

Також 10 українських мовних медіаторів розпочинають багатотижневий курс навчання.

Нещодавно, Німеччина анонсувала нову фіндопомогу для підтримки енергетики України.

Також у посольстві США підтвердили, що українські пілоти почали тренування на літаках F-16.

війнанавчанняНімечинавійськовіPatriot

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