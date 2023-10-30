Німеччина почала навчання українських військових на ЗРК Patriot
Німеччина сьогодні, 30 жовтня, розпочала навчання групи українських бійців управлінню зенітно-ракетним комплексом Patriot.
Про це повідомляє ВПС Німеччини.
"Наша підтримка України триває", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сьогодні починається наступне тренування на Patriot. У ньому бере участь 61 український військовий.
Також 10 українських мовних медіаторів розпочинають багатотижневий курс навчання.
Нещодавно, Німеччина анонсувала нову фіндопомогу для підтримки енергетики України.
Також у посольстві США підтвердили, що українські пілоти почали тренування на літаках F-16.