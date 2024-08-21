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Німеччина почала видавати більше паспортів іноземцям

21 серпня 2024, 10:23
Німеччина почала видавати більше паспортів іноземцям
Фото: з вільного доступу
Уряд ФРН працює над тим, щоб полегшити імміграцію та натуралізацію, стандартизує та спрощує процедури.
Минулого року ФРН видала на 20% більше паспортів іноземцям ніж в 2022 року.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, який був присутнім на церемонії вручення паспортів громадянина у Бремені. 

"Минулого року в Німеччині натуралізували понад 200 тисяч жінок, чоловіків і дітей, що приблизно на п’яту частину більше, ніж у 2022 році", - сказав Шольц.
Глава уряду задоволений тим, що все більше чоловіків і жінок із іммігрантським походженням ухвалюють рішення про отримання німецького громадянства. 

Канцлер додав, що федеральний уряд наполегливо працює над тим, щоб полегшити імміграцію та натуралізацію, стандартизує та спрощує процедури.

"Жінки та чоловіки з історією імміграції допомогли сформувати та збагатити Німеччину – культурно, соціально та економічно… Наш успіх і наше процвітання протягом останніх десятиліть були б неможливими без імміграції", - сказав Шольц. 

За його словами, серед імігрантів чимало біженців, які шукали і знайшли захист у Німеччині.

Шольц наголосив, що нинішній імміграційний закон Німеччини є найсучаснішим, який будь-коли був. 

Важливим він назвав те, що покращено правила імміграції кваліфікованих робітників.

Канцлер вважає, що в майбутньому новим громадянам ФРН більше не доведеться відмовлятися від попереднього громадянства.

Серед тих, кому вручили паспорти цього разу, близько 60% натуралізованих людей змогли зберегти своє громадянство. 

Серед тих, хто отримав паспорта на урочистій церемонії за участі канцлера були українці, гвінейці, ганці, ефіопи, мексиканці, колумбійці, йорданці, росіяни.

 
Німеччинагромадянствопаспорти

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