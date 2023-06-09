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ПОЛІТИКА

Німеччина подарує Словаччині дві системи ППО Mantis

09 червня 2023, 10:14
Німеччина подарує Словаччині дві системи ППО Mantis
джерело wikipedia
Зазначається, що ці засоби протиповітряної оборони покликані посилити захист східного кордону Словаччини з Україною, який регулярно піддається повітряним атакам з боку рф.

Міністерство оборони Німеччини підписало договір про дарування словацькому оборонному відомству двох систем ППО MANTIS малої дальності.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Словаччини.

Угоду про дарування підписав національний директор з питань оборонних можливостей міністерства оборони Словацької Республіки Далібор Паволка зі своїм німецьким колегою Томасом Франкенберґером.

Зазначається, що ці засоби протиповітряної оборони покликані посилити захист східного кордону Словаччини з Україною, який регулярно піддається повітряним атакам з боку рф.

Першу з цих систем буде доставлено протягом кількох тижнів, розповів голова Міноборони Словаччини Мартін Скленар,

Він уточнив, що Словаччина отримає системи безкоштовно та назавжди, на основі "коректних відносин, професійних переговорів та спільних цілей НАТО - зміцнення та захисту східного кордону, частиною якого ми є".

За словами Паволки, MANTIS розширить вогневі засоби наземних систем протиповітряної оборони країни та посилить здатність обороняти об'єкти оборонної інфраструктури на східному кордоні.

ЗРК MANTIS є стаціонарною повністю автоматизованою системою озброєння, призначена для постійного захисту наземних об'єктів від ракетних ударів, артилерійських систем, мінометів та безпілотних літальних апаратів.

Кожна з двох систем складається з шести автоматичних гармат (з можливістю розширення до восьми), двох сенсорних станцій і командного пункту.

Постачання з Німеччини також включає 3 одиниці оглядових РЛС системи MANTIS з радіусом дії до 100 км і навчання для словацьких солдатів. Так, під патронатом Бундесверу 44 словацьких військовослужбовців навчаються працювати з цією системою та радарами спостереження за повітряним простором на полігоні в німецькому Тодендорфі.

Німеччина розробила ППО MANTIS насамперед для захисту баз в Афганістані, де нещодавно діяли німецькі військовослужбовці.

ППОСловаччинаНімеччина

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