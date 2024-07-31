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Німеччина подарувала Чехії танки Leopard за військову допомогу Києву

31 липня 2024, 20:31
Німеччина подарувала Чехії танки Leopard за військову допомогу Києву
Чеське Міноборони вже підписало документ про передачу танків від Німеччини.

Прага отримає в подарунок від Берліна ще 14 танків Leopard 2A4 і один рятувальний танк Büffel 3 на шасі Leopard 2A4.

Про це повідомило Міноборони Чехії.

Відомство підписало документ про передачу танків від Німеччини, які є другою компенсацією за чеські поставки військової техніки Україні.

Крім того, прага і Берлін почали консультації щодо закупівлі додаткових танків Leopard 2A4. 

На початку року року прем'єр-міністр Петр Фіала повідомив про можливість купівлі ще 15 танків Leopard 2A4 у Німеччини, тобто Чехія матиме 42 танки Leopard 2A4 і три ремонтно-евакуаційні машини.

"Модернізація нашої танкової армії триває. Ми замінюємо радянську техніку на нові, сучасні машини, які здатні протистояти сучасному полю бою. Це важливий крок вперед для наших танкістів. Я також хочу подякувати німецькій стороні за те, що вона змогла таким чином оцінити нашу допомогу Україні, яка стикається з жорстокою російською агресією", - заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

 
НімеччинаЧехіяLeopardподарунок

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