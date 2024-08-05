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ПОЛІТИКА

Німеччина полегшує українським медикам шлях до професії

05 серпня 2024, 16:04
Німеччина полегшує українським медикам шлях до професії
Фото: Перше медичне об'єднання Львова
За даними МОЗ, наразі федеральний уряд розглядає законодавчу поправку, яка дозволить українським лікарям, які не завершили медичну освіту, продовжити навчання в Німеччині.

Уряд Німеччини зважує регуляторні зміни, щоб полегшити українським студентам-медикам можливість продовжити навчання і стати лікарями в країні.

Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров’я Німеччини, яку наводить Zeit.

За даними МОЗ, наразі федеральний уряд розглядає законодавчу поправку, яка дозволить українським лікарям, які не завершили медичну освіту, продовжити навчання в Німеччині.

Однак це не торкнеться лікарів, які вже завершили навчання.

У відомстві також додали, що для видачі професійних ліцензій владі федеральних земель не потрібно жодних законодавчих змін з боку федерального уряду.

Це було зроблено у відповідь на вимоги державних посадовців і дані газети Welt am Sonntag, яка виявила, що понад 1400 українських лікарів, які переїхали до Німеччини після повномасштабного російського вторгнення в їхню країну, все ще чекають на отримання ліцензії, щоб вести практику.

Щонайменше 1 674 українські лікарі, які втекли з країни, подали заявки на отримання ліцензії на практику в Німеччині з лютого 2022 року.

Лише 187 заявок були схвалені, тоді як 1 402 все ще перебувають на стадії розгляду.

Час очікування на отримання ліцензії є довгим не лише для українців.

Лікарям з інших країн, які не входять до Європейського Союзу, зазвичай потрібно від 15 місяців до трьох років, щоб отримати ліцензію на медичну практику.

Німеччинадопомога Українілікарі

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