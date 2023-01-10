Німеччина пообіцяла Україні зброю під час несподіваної поїздки очільниці МЗС до Харкова

Німеччина пообіцяла надати Україні більше зброї та допомогти країні приєднатися до ЄС.

Німеччина пообіцяла надати Україні більше зброї та допомогти країні приєднатися до Європейського Союзу під час раптового візиту міністерки закордонних справ Анналени Бербок до українського міста Харків, де вона зустрілася зі своїм колегою Дмитром Кулебою, пише МЗС Німеччини.

"Це місто є символом абсолютного божевілля російської загарбницької війни в Україні та нескінченних страждань, з якими люди, особливо тут, на Сході країни, стикаються щодня", – сказала пані Бербок.

Минулого тижня Німеччина пообіцяла надіслати бойові машини Marder в охоплену війною країну в рамках збільшення військової підтримки.

Пані Бербок також зазначила, що важливо не випускати з уваги місце України в Європі та її бажання приєднатися до Євросоюзу.

"Ми як уряд хочемо зробити дуже конкретні пропозиції Україні, щоб досягти прогресу у зміцненні верховенства права, незалежних інституцій і боротьби з корупцією", – додала вона.