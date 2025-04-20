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ПОЛІТИКА

Німеччина постачала хром для російських снарядів – ЗМІ

20 квітня 2025, 21:14
Німеччина постачала хром для російських снарядів – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Хром грає критично важливу роль у виробництві зброї: зокрема, використовується для покриття стволів артилерійських систем та снарядів.

Понад рік російська оборонна промисловість майже наполовину залежала від постачань хрому з Німеччини.

Про це повідомляє Handelsblatt

У період із січня 2023 року по квітень 2024-го баварська компанія EKC експортувала в росію хром на суму понад 24 мільйони євро. Це становило приблизно 50% від усього імпорту цього матеріалу в рф. Хром відіграє критично важливу роль у виробництві зброї: зокрема, використовується для покриття стволів артилерійських систем і снарядів, що суттєво підвищує їхню зносостійкість і захист від корозії. Представники німецької оборонної галузі зазначають, що хромування дозволяє подовжити ресурс артилерії щонайменше утричі.

Компанія EKC, яку засновано у 2006 році, позиціонує себе як глобального трейдера сировинних матеріалів. Її очолює Володимир Платунов, громадянин росії, що проживає в Німеччині з 1990-х років. Керівний склад також складається переважно з осіб із російським громадянством, включно з фінансовим директором Євгенієм Порохнею. На офіційному сайті компанії публічно вказані імена співробітників, значна частина яких володіє російською мовою. EKC має представництва в Китаї, Туреччині, США та Словенії.

Німецьке видання повідомляє, що серед клієнтів EKC у 2017 році був Уралвагонзавод — провідний виробник бронетехніки для російської армії. Чи продовжувалася ця співпраця після початку повномасштабного вторгнення в Україну, наразі невідомо. Порохня заперечує будь-які поточні поставки для оборонних підприємств рф та стверджує, що Росія не потребує імпорту хромової руди, маючи власні поклади.

24 лютого 2025 року Велика Британія внесла EKC до санкційного списку. У відповідь на це компанія заявила, що дотримується всіх міжнародних обмежень і планує оскаржити санкції у судовому порядку, назвавши їх незаконними. 

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