Німеччина поставила Україні непридатні до бою БТР за завищеними цінами – Bild

Легкоброньовані бронетранспортер від концерну FFG обрали як найекономніший варіант.

Про те у підсумку заплатили втричі більше ринкової ціни, повідомляє німецьке видання Bild.

ФРН поставила Україні БТР, які непридатні до використання в бойових умовах. Вони мали стати сами бюджетним варіантом, але в підсумку за них заплатили втричі більше ринкової ціни.

В кінці травня минулого року Німеччина оголосила про постачання Україні 66 бронетранспортерів APC, які виробляє німецький концерн FFG.

Кожна машина масою 10 тонн була розроблена США. На сьоголні їх випускають у різних країнах світу за ліцензією Сполучених штатів.

Поставки цих БТР почалися в жовтні і загалом ЗСУ отримали 48 машин.

"За даними Bild, вони виявилися абсолютно непридатні для передової в Україні і взагалі для використання в бойових умовах. У них тонка обшивка, немає протимінної і осколкової броні від артилерійського, ракетного і мінометного вогню. Поставлені APC захищають лише від ручної зброї і підходять для тилових операцій", - йдеться в матеріалі розслідування.

Військових експерт Юліан Репке сказав, що спочатку Міноборони Німеччина вибирало між легкими машинами від FFG і важкими Fuchs від Rheinmetall, і перші вибрали "як найбільш економічне рішення, яке до того ж швидкодоступне".

"В Міноборони ФРН посилаються на Київ, кажучи, що посилений протимінний захист тоді не вимагала Україна". У той же час один з українських чиновників розповів виданню, що, звичайно, ми б хотіли машини з протимінним захистом, але "німецька сторона їх не пропонувала", - йдеться в матеріалі.

Розслідування Bild показало, що німецька компанія FFG передала замовлення на всі 66 машин американському підряднику the Armoured Group.

Усі бронемашини зібрали на заводі TAG в ОАЕ. Звідти броньовики доставили в Україну хіба що з зупинкою в Німеччині, так що жоден БТР не був зібраний в Німеччині.

"Крім того, ніякої економії насправді не було. Ціни держпідряду були завищені втричі: на світовому ринку бронемашини APC від TAG коштують близько 200 000 євро, а Міноборони ФРН заплатило за них по 600 000 євро за штуку", - пише Bild.