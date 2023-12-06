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Німеччина поставить майже 200 тисяч снарядів Україні

06 грудня 2023, 19:47
Німеччина поставить майже 200 тисяч снарядів Україні
Джерело: ukrinform
За словами Бориса Пісторіуса, досягти цілі в 1 млн боєприпасів до березня 2024 року не вдасться.

Європа не виконає обіцянку передати Україні 1 млн боєприпасів за рік. Проте міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що скоро Берлін передасть майже 200 000 боєприпасів.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ZDF.

За словами Пісторіуса, обіцянку в 1 млн снарядів складно виконати оборонній промисловості, бо вона існувала в мирних умовах. Очікування від такої кількості боєприпасів були створені очікування, які не підтвердились. Проте ситуація скоро зміниться.

"Ви можете бути впевнені, що ситуація покращиться в найближчі місяці. Лише Німеччина надасть майже 200 000 боєприпасів. Але на все потрібен час, і це не питання політичних рішень чи фінансових ресурсів", — сказав Пісторіус.

Також він додав, що Німеччина робить все можливе, щоб допомагати Україні військовим шляхом. За словами міністра оборони, Німеччина займає друге місце в допомозі Києву з великим відривом від інших країн. Також він звертає увагу на посилення української ППО у другу зиму під час бойових дій.

Проте Пісторіус каже, що Україна не є союзником Берліну, бо вони не мають ніяких зобов'язань. Україна не є членом НАТО. Також Бундесвер нічого не постачає для російської армії.

"Тому важливо і необхідно, перш за все зосередитися на стабільності постачання, незалежно від будь-яких вузьких місць, які можуть виникнути", — заявив глава Міноборони.

війна в УкраїніНімечина допомогаросія окупантивиробництво зброї

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