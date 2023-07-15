Німеччина поставить Україні зброї на 17 мільярдів євро – Шольц

За словами канцлера, після США Німеччина є країною, яка надає найбільшу підтримку Україні – також і у військовому плані.

Влада Німеччини планує у період із 2022 до 2027 року витратити приблизно 17 мільярдів євро на зброю для України.



Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав на пресконференції.

"Ми підрахували, що з початку війни і приблизно до 2027 року, можливо, ми витратимо 17 мільярдів євро лише на поставки зброї, які ми з Німеччини фінансуємо для України", - розповів він.

Шольц підкреслив, що агресивна війна росії "продовжує впливати на наші життя і дуже сильно хвилювати всіх нас".