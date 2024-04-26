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Німеччина посилить захист збірної України під час Євро-2024

26 квітня 2024, 17:40
Німеччина посилить захист збірної України під час Євро-2024
з вільних джерел
Через війну в Україні національна збірна країни з футболу вважається надзвичайно ризикованою на чемпіонаті Європи.

Органи безпеки Німеччини планують забезпечити посилену охорону збірній України під час чемпіонаті Європи з футболу, який цього року з 14 червня по 14 липня пройде в ФРН.

Про це в інтерв'ю Rheinische Post заявила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер.

За словами глави МВС, всі команди, вболівальники та гості будуть захищені на чемпіонаті Європи.

"Ми робимо все можливе, щоб забезпечити безпеку (збірної України) в Німеччині зі ще більш високими заходами безпеки", – зазначила Фезер.

Вона вказала, що на додаток до сил правоохоронців земель, де безпосередньо відбудуться матчі, федеральна поліція також розгортає великі сили та офіцерів з усіх країн-учасниць.

"Це одна з найбільших футбольних подій у світі, яка проходить в особливо напруженій політичній ситуації. Це тягне за собою багато викликів. Органи безпеки роками здійснюють високопрофесійну підготовку", – сказала Фезер.

Німеччиназбірна Україниєвро-2024

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